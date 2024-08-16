Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonu sıcaklıklar 39 dereceye düşecek.

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Aydın genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıkların 39 derece olacağı belirtilirken, Pazartesi’den itibaren sıcaklıkların Ağustos ayı sıcaklık ortalamasına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da hava sıcaklıkları 17 Ağustos Cumartesi günü 39, 18 Ağustos Pazar günü 39, 19 Ağustos Pazartesi günü 37, 20 Ağustos Salı günü 38, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 38 derece olacak.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

Pendik'te drift yapan sürücüye 48 bin 868 lira ceza kesildi

Pendik'te drift yapan sürücüye 48 bin 868 lira ceza kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...