Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Aydın genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıkların 39 derece olacağı belirtilirken, Pazartesi’den itibaren sıcaklıkların Ağustos ayı sıcaklık ortalamasına yaklaşacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da hava sıcaklıkları 17 Ağustos Cumartesi günü 39, 18 Ağustos Pazar günü 39, 19 Ağustos Pazartesi günü 37, 20 Ağustos Salı günü 38, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 38 derece olacak.