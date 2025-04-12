Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde akşam saatlerinde 7 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da en düşük hava sıcaklığı da 13 Nisan Pazar günü 19 derece olacak. Pazar gününden sonra il genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanması ve sıcaklıkların yeni haftada mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 13 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 19 derece olacak. 14 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 20 derece olacak. 15 Nisan Salı günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 22 derece olacak. 16 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 25 derece olacak.