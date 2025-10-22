Aydın'da iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Aydın'da A.Ş. yönetimindeki öğrencileri taşıyan minibüs, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi kavşağında, E.Y.'nin kullandığı minibüsle çarpışarak devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan 5 öğrenci ile servis görevlisi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.