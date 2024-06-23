Aydın’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Aydın’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş. (28) idaresindeki  otomobil sanayi sitesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle E.B. (25) idaresindeki  otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada E.B., S.B., G.B. (3), H.B. (9), M.B., A.B., E.B. ve İ.Ş. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle -İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açıldı.

Sürücülerden İ.Ş.’nin yapılan alkol testinde alkollü olduğu öğrenildi.

Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralandı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza: Ehliyetine de el konuldu

Drift atan sürücüye 32 bin TL ceza: Ehliyetine de el konuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...