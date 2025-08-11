Aydın'da işçileri taşıyan minibüs ticari araç ile çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesi Selatin-Ortaklar Karayolu üzerinde N.Y. idaresindeki incir işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeritten gelen M.T. yönetimindeki ticari araç ile çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3'Ü AĞIR 8 YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de minibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkartmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüs içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı.