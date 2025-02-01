Aydın'da kaçak kazı operasyonu

Aydın'ın Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Sazlı Mahallesi Su gözü mevkiinde Y,Ç ve B.K, isimli 2 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla 6 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde kaçak/izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada; 1 adet kazma, 1 adet merdiven, 2 adet kova, 1 adet halat ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.