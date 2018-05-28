Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yapan Ö.D., I.K., B.K., B.G., Ö.Y., A.G. ve O.G.'yi suçüstü yakaladı.
Kepçeye el koyan ekipler, gözaltına alınan şüphelileri Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın Söke'de, sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi.