Aydın'da kaçak kazıya suçüstü
Aydın'ın Didim ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi Balat Mahallesi’nde sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43) isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yapılan aramalarda olay yerinde 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 3 parça metal çubuk, 1 adet gece görüş pointer, 1 adet fener, 13 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Jandarma
- Tutuklama
- Aydın Didim