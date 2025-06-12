Aydın'da kaçak sigara operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir milyon 100 bin adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, M.Ç. isimli şüphelinin, Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 380 kilo kıyılmış açık tütün, 20 bin adet boş sigara paketi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası kompresörü, 5 adet sigara sarım makinası parçası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç. hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.