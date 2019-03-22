Aydın’ın Efeler ilçesinde Ercan Ö. (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Ö.'yü (45) zincirle boğarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde cıvata dükkanı bulunan Ercan Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Ö. ile iş yerinde görüştü. Bir süre konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Eşini elinden bıçakla yaralayan Ercan Ö., daha sonra zincirle boğarak öldürdü.
Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu. Zeynep Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.