Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü

Aydın Koçarlı'da 2 ay önce evlendiği eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 23:30

Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü

'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...