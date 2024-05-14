Aydın’da kadın cinayeti: Polise şikayet edince evinin önünde öldürdü

Aydın’da bir kadın cinayete kurban gitti.



Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde yaşayan ve Aylin Pekin, iddiaya göre, Mehmet Şah Yeşilova’nın sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu.



Şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin’in evinin önüne gidip, beklemeye başladı.



Pekin’in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti.



Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, yaralanırken, Yeşilova kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Pekin’in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



GÖZALTINA ALINDI



Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova’yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı.



Jandarma, Yeşilova’yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti.



Polis, Aylin Pekin’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.