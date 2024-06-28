Aydın'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, başına iki katlı binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.

Aydın'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı

Hasan Efendi Mahallesi'nde bir kişinin kafasına beton parçası düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Erdoğan Yanık, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beton parçasının önce bir iş yerine ait tenteye, oradan da Yanık'ın başına düştüğü belirtildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, birisiyle kaldırımda yürüyen Yanık'ın başına beton parçasının düşmesi yer alıyor.

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