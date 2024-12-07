Aydın'da "kalkan" operasyonu: 92 yabancı uyruklu kişi sorgulandı
Aydın'da jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında kalkan operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 92 yabancı uyruklu sorgulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel birlik ile Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Kalkan Uygulaması kapsamında 66 tim, 172 personel ile 2 sabit, 32 Şok Yol Kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda 3 bin 48'i Türk vatandaşı 92 yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 142 kişi sorgulandı. Ayrıca çalışmalarda 48 metruk bina, 158 umuma açık yer, 2 terminal, 105 diğer bölgeler olmak üzere toplam 313 yer kontrol edildi.
Operasyon kapsamında düzensiz göçmen ve organizatörler yakalanırken, şüphelilerle ile birlikte bot, tekne motoru, bota ait malzemeler de ele geçirildi.
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