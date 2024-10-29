Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Yasin Ayeş (19) ile V.T. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı V.T. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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