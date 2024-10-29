Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

E.K'nin kullandığı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.



Kazada motosikletteki Yasin Ayeş (19) ile V.T. yaralandı.



Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralı V.T. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.