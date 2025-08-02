Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın-Denizli kara yolu üzerinde iddiaya göre; İ.Ç. idaresindeki açık kasa kamyonet ile 22 yaşındaki Barış Sarı'nın kullandığı plakasız bir motosiklet çarpıştı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kamyonetin şoförü İ.Ç.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.