Aydın'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Musa Ulaş (23) idaresindeki 09 AEB 29 plakalı motosiklet, Feslek Mahallesi'nde N.Y.E'nin (30) kullandığı ATV ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Ulaş, aynı istikamette seyreden G.E. (43) yönetimindeki 20 AGB 705 plakalı kamyonetin altına savruldu.



Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada G.E. ile N.E.Y. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



