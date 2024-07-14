Aydın'da kanal çalışmasında göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.



Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DİĞER İŞÇİLER ARANIYOR



Toprak altında 4 işçi kaldı.

Göçük altındaki işçilerden biri kurtarıldı. 3 işçinin ise cansız bedenleri bulundu.

"BORU PATLAYINCA GÖÇÜK OLUYOR"



Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Bir vefat var, bir kişi kurtarıldı. 2 kişi de göçük altında. Kurtarma çalışması devam ediyor. Sulama kanalındaki boruya denk geliyor. Boru patlayınca göçük oluyor. Bölgeye ekipler sevk edildi." dedi.



5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinde hayatını kaybeden 3 işçinin DSİ'nin taşeron şirketi olduğu öğrenilen Sistem 2023 Yapı Soysal Müh. Markotel İletişim OGG firmasında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

