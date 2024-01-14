Aydın’da kaybolan genç kız, bulundu: “3 kişi gece boyunca bir depoda alıkoydu”

Aydın’da kaçırıldığını söyleyen genç kız, bir sokakta bulundu.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı.



Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., “Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar.” diyerek yardım istedi.



Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, arama başlattı. Olayı duyan G.N.S.’nin yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.



“3 KİŞİ KAÇIRDI, GECE BOYUNCA DEPODA TUTTULAR”



Polis ekipleri sabah saatlerinde G.N.S.’yi Didim Mavişehir Mahallesi’ndeki bir sokakta tek başına buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi.



G.N.S., ailesine teslim edildi.



Baba Serkan Sögür, “Kızım sağ salim bulunduğu için sevindik. Polis bulduğunda korku içinde insanlardan kaçıyormuş. İnşallah polisler, kızımı kaçıran şüphelileri bulur.” dedi.



Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.