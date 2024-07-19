Aydın'da kaza: Otomobil yan yattı, polis TIR'ın peşinde

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil yan yatarken polis ekipleri de otomobile çarptığı iddia edilen TIR'In yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da kaza: Otomobil yan yattı, polis TIR'ın peşinde

Kaza, Milas Karayolu Üzeri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Didim yönüne seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.

Kazaya sebebiyet verdiği ve otomobile çarptığı iddia edilen bir tır ise yoluna devam etti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kömür yüklü tırın yakalanması için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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