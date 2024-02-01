Aydın'da kaza: Sürücü alev aldı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araca çarpan motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte alevler arasında kalDI. sürücü çevredekilerin yardımıyla yanarak ölmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'da kaza: Sürücü alev aldı

Olay, 'ın Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkiindeki yolda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü aracını park ettiği yerden ters istikamete dönmek için yolun ortasına geldiği sırada, yoldan geçen motosiklet araca çarptı.

Çarpma anında motosiklet sürücüsü, başını aracın camına çarparak yere düştü.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet aniden alev aldı.

Olayı gören diğer araç sürücüleri hızla yangın yerine yaklaşarak alevler arasında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu.

Zamanla yarışan sürücüler, bir araya gelerek motosiklet sürücüsünü hızla olay yerinden uzaklaştırıp sürücüyü saran alevleri söndürdü.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de motosikletteki yangını söndürdü.

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