Aydın'da "kesik baş" cinayeti: Katil diş hekimi çıktı

Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'ın izine rastlanamadı. 14 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuval fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.



BİR AY SONRA ÇUVAL İÇERİSİNDE BAŞSIZ CESET



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çuval içerisinde bir erkeğe ait cesedin başının kesildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

