Aydın'da kız kardeşi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde ağabeyini bıçakla öldüren genç kız, gözaltına alındı.

Aydın'da kız kardeşi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde, Onur U. (21) ile kız kardeşi G.U arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, G.U. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Evde bulunan diğer aile bireylerinin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Onur U'nun hayatını kaybettiği belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Onur U'nun cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenilen G.U gözaltına alındı.

Onur U'nun Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

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