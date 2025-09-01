Aydın'da kontrollü patlamada kaza: Yaralı sayısı 12'ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre, patlayıcı mühimmat dolu kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen mühimmatlar imha edilmek üzere Çine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki patlayıcı madde üretimi yapan bir firmanın imha alanına götürüldü.

Burada yapılan çalışma sırasında patlayıcılardan birisi infilak etti.



Yaşanan patlama sonrası bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri patlama esnasında yaralanan 2'si jandarma, 1'i polis, 9'u tesis personeli olmak üzere 12 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamada yaralanan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Patlama sırasında bölgedeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.