Aydın'da korkunç cinayet: 92 yaşındaki Hanım nine öldürüldü

Aydın’ın Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınalı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi.

Pınalı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınalı'nın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri evdeki eşyaların dağınık olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı incelemede Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı bildirildi.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının A.Ç (23) olduğunu belirledi.

Nazilli ilçesinde bir otelde konakladığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. A.Ç'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şapka takan şüphelinin olaydan kısa bir süre sonra aceleyle cep telefonu tamircisine girdiği, sürekli çevresini kontrol ettiği, yeni bir SIM kart alıp telefonunu tamir ettirdikten sonra ayrıldığı görülüyor.