Aydın'da korkunç olay: Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

Aydın'da 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da korkunç olay: Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuşadası Belediyesi çalışanı, 3 çocuk babası Bayram Ali Koç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesine cep telefonundan, 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın' diye sesli mesaj gönderdiği belirtilen Koç'u aramak için çalışma başlatıldı.

Aydın'da korkunç olay: Denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu - 1

Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör dalgıç, denizin dibinde boynuna taş bağlı bir erkek cesediyle karşılaştı.

Dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı. Cesedin 26 Temmuz'dan

bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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