Aydın'da mantar bereketi: Uzmanlar zehirlenmelere karşı uyardı

Sonbahar aylarında köylüler için önemli bir geçim kaynağı olan doğal mantarlarda bu yıl yoğun bir bereket yaşanıyor. Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde toplanan mantarlar da hem boyutları hem de görüntüleriyle ilgi çekiyor.



Ancak, bu bereket döneminde uzmanlar, vatandaşları zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.



Her mantarın farklı özelliklere sahip olduğunu hatırlatan uzmanlar, yenilebilen mantarlar olduğu gibi doğada çok zehirli mantarların da bulunduğuna dikkat çekti.

ZEHİRLİ VE ZEHİRSİZ MANTAR BİRBİRİNE BENZİYOR



Zehirli ve zehirsiz mantarların birbirine benzediğini vurgulayan uzmanlar, özellikle çıntar mantar türüne benzeyen mantarların toplanması sonucu zehirlenme vakalarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Aydın'da yaşanan mantar bereketi sırasında vatandaşların sağlıklarını korumak adına dikkatli olmaları ve bilinçli bir şekilde mantar toplamalarının önemli olduğu vurgulandı. Bilinmeyen mantarları tüketmekten kaçınılması ve şüpheli durumlarda uzmanlardan yardım alınması gerektiği belirtildi.

