Aydın'da minibüs refüjde asılı kaldı

Kaza, Efeler ilçesindeki Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 AU 063 plakalı minibüsün sürücüsü İ.B., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybetti.

Savrulan araç, orta refüje çıktı.

Refüjde bulunan ağacı altına alan minibüs refüjde asılı kalırken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.