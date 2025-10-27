Aydın'da motosiklet denetimleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan 1 şahıs kıskıvrak yakalandı. Hakkında 13 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.