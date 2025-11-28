Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mehmet Öklav'ın öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammed Hasan D. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.