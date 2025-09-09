Aydın’da müze ve ören yerleri ziyaretleri yüzde 16 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kültürel Miras İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre Aydın’da bakanlığa bağlı ve özel olmak üzere toplam 14 müze bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müze, 9 ören yeri bulunan Aydın’da ayrıca 8 tane de özel müze bulunuyor. Aydın’da 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerini 357 bin 855’i ücretli, 88 bin 608’i ücretsiz olmak üzere toplam 446 bin 463 kişi ziyaret etti. Bir yıl içerisinde Aydın’da 65 bin 835 adet Müze Kart satışı yapılırken, bakanlığa bağlı 5 müzede toplam 115 bin 609 eser bulunuyor.



AYDIN'DA 8 TANE ÖZEL MÜZE VAR

Aydın’daki 8 özel müzede 2 bin 396 eser sergilenirken 2024 yılında özel müzeleri toplam 42 bin 775 kişi ziyaret etti. Aydın’da 2024 yılı verilerine göre korunmaya alınan sokaklar, şehitlikler, anıt ve abideler olmak üzere toplam bin 890 taşınmaz kültür varlığı bulunurken, 500 adet de sit alanı yer alıyor.



ÖZEL MÜZELERE RAĞBET AZALDI

Aydın’da 2023 yılında bakanlığa bağlı 5 müze ve 9 ören yerini 382 bin 613 kişi ziyaret ederken, bu rakam 2024 yılında yüzde 16 oranında artarak 446 bin 463 oldu. 2023 yılında 16 bin 58 kişinin ziyaret ettiği 8 özel müzeye yapılan ziyaretler de ise yüzde 70 oranında düşüş yaşandı.