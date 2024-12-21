Aydın’da narkotik ekipleri 150 gram uyuşturucu ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Efeler ilçesinde 2 şüpheli şahsın üzerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda 150 gram Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsuru ile ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

