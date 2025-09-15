Aydın'da öğrenci servisi 40 metre uçurumdan yuvarlandı
Aydın'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği öğrenci servisi, uçurumdan yuvarlandı. Kazada dördü öğrenci, beş kişi yaralandı.
Aydın'da öğrenci servisi uçurumdan yuvarlandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi.
09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsü A.D.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
Yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanan servis minibüsündeki dördü öğrenci beş kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü A.D. ile yaralanan E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
