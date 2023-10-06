Aydın’da öğrenci servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.



Yenikent Mahallesi’ndeki kavşakta C.İ’nin kullandığı 09 AKC 654 plakalı servis minibüsü ile M.T'nin kullandığı 09 P 6310 plakalı servis minibüsü çarpıştı.



Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.



Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.