Aydın’da öğrenci servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde öğrenci servisleri çarpıştı. Kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Aydın’da öğrenci servisleri çarpıştı: 14 yaralı

’ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yenikent Mahallesi’ndeki kavşakta C.İ’nin kullandığı 09 AKC 654 plakalı servis minibüsü ile M.T'nin kullandığı 09 P 6310 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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