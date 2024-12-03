Aydın'da öğretim üyesinin şüpheli ölümü

Aydın'da dördüncü kattan düşen öğretim üyesi öldü. Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas’ı (37) sokakta yerde yatar halde gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bipolar hastası olduğu iddia edilen Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim üyesi Elmas’ın evini tespit ederken, öğretim üyesi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğünü belirledi.

Elmas’ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları öğrenildi.

Pınar Elmas’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.