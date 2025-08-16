Aydın'da operasyon: 1 kişi yakalandı

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (27) isimli şahıs Germencik ilçesi Naipli Mahallesi’nde operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.