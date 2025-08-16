Aydın'da operasyon: 1 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da operasyon: 1 kişi yakalandı

Germencik İlçe Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (27) isimli şahıs Germencik ilçesi Naipli Mahallesi’nde ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...