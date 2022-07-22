Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın'da Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının 4 ile 5 derece artacağı yönündeki duyurusu üzerine ormanlara girişler yasaklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 21:16

Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

'da ormanlık alanlara girişler 23-27 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün, kentte hava sıcaklıklarının 4 ile 5 derece artacağı yönündeki duyurusu üzerine orman yangınlarına karşı tedbir alındığını bildirildi.

Tedbirler kapsamında, Aydın'da kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar 5 gün süreyle ziyaret ve kullanıma kapatıldı.

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