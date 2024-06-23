Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı.



Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın söndürüldü.

