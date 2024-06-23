Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı.

Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın söndürüldü.

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı - 1

Ekipler, içeresinde ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu 3 katlı depodaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FENALAŞAN BİR İTFAİYE PERSONELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye personeli ambulansla hastaneye götürüldü.

Söndürme çalışmaları devam ederken depo yetkilileri yangının uzun süredir söndürülemediğini öne sürerek itfaiye personeliyle tartıştı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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