Aydın'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
Aydın'da otobüsün bariyere çarparak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde G.D.'nin (37) kullandığı otobüs, Aydın-Denizli Otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.
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