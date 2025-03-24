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Aydın'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Aydın'da otobüsün bariyere çarparak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Aydın'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde G.D.'nin (37) kullandığı , Aydın-Denizli Otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.

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