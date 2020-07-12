Aydın'da otobüste virüs paniği

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden otobüste karantinada olması gereken bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Otobüste arama yapıldı. Hasan T. adlı yolcu, otobüsten indirildi, hastaneye götürüldü.



Corona virüs testi negatif çıkan yolcunun geçen ay Covid-19 tedavisi gördüğü, 14 günlük karantina sürecini tamamladığı anlaşıldı.



Yolculuğa çıkmadan önce yeni bir HES kodu almadığı belirlenen yolcunun eski kod üzerindeki Covid-19 kaydı nedeniyle ekiplerin alarma geçtiği öğrenildi.