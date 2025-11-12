Aydın’da otomobil devrildi: 6 yaralı
12.11.2025 23:39
DHA
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Karacaören– Çeşmeköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. F.K. (41) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.
Kazada, sürücü F.K. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.