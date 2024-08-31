Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da F.K. (22) idaresindeki 09 KB 286 plakalı kamyonet, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde C.G. (56) yönetimindeki 09 HD 240 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Birgül U. (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ve 4 kişi de yaralandı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.