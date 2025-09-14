Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Aydın'da M.K. idaresindeki otomobil, Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda H.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüsü H.A., motosikletteki eşi B.A. ve çocuğu E.A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

