Aydın'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobiliyle yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü yaralandı.
Aydın'da T.A. idaresindeki otomobil, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi yolunda yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Sürücü, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
