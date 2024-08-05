Aydın’da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Aydın’da araçta çıkan yangın, ormana sıçradı.



Yangın, Buharkent ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’ndeki Hacıbalderesi mevkisinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.



Otomobilden yükselen alevler ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.