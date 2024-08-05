Aydın’da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın’da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

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’da araçta çıkan yangın, ormana sıçradı.

Yangın, Buharkent ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’ndeki Hacıbalderesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Otomobilden yükselen alevler ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Aydın’da otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı - 1 Yangının başladığı otomobil, metal yığınına döndü

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormandaki yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı.

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