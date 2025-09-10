Aydın'da personel hastane yemeğinden acillik oldu

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu.

Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için çıkarılan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurttan yedikleri öğrenilen 19 kişi, tedaviye alındı.

Tedavilerinin ardından personelin tamamı taburcu edildi.



Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.