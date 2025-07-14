Aydın'da raylarda yürüyen adama tren çarptı
Aydın'da bariyeri aşıp raylarda yürüyen bir kişiye tren çarptı. Mehmet Gökçen isimli kişi, olayda yaşamını yitirdi.
Aydın'da trenin çarptığı adam yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gökçen bariyerleri aşarak raylarda yürümeye başladı.
Gökçen'e bu sırada Denizli- Söke seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gökçen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gökçen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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