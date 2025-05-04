Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Nuri Kayık’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Nuri Kayık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan Kayık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.



Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Nuri Kayık’ın motoruyla viraja girdiği sırada refüje çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor.



Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.