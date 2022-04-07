Aydın'da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde tarihi bir küvetin satılacağı yönünde ihbar aldı.



Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, aynı mahallede küvetin satışı yapılırken operasyon düzenledi.



Operasyonda A.S. ve H.D. gözaltına alındı.



Bölgede arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet, 4 sikke ve 1 av tüfeği ele geçirdi.



Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.