Aydın'da sağanak şiddetini artırdı, alt geçidi su bastı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.